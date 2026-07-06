В России впервые сыграли спектакль на борту самолета На борту Superjet 100 в Петербурге показали спектакль «Поиск продолжается»

В России впервые состоялся театральный показ на борту самолета SSJ 100, сообщает РИА Новости. Спектакль «Поиск продолжается» режиссера Дмитрия Крестьянкина был организован авиакомпанией «Россия» совместно с Московским академическим театром имени Владимира Маяковского.

Постановка основана на реальных историях поиска пропавших детей волонтерами отряда «ЛизаАлерт». Она была показана для детей работников авиакомпании, партнеров, а также юных участников Движения Первых.

Сегодня мы превратили борт самолета Superjet 100, находящегося на плановом обслуживании, в театральную сцену для наших детей, для семей наших работников. Эта великолепная, пронзительная постановка непременно должна быть увиденной, возможно, будущими авиаторами, нам важно донести до них ценность взаимопонимания и доверия в семье, — сказал гендиректор авиакомпании Ян Бург.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует заменить французские двигатели на российские у 50 самолетов SSJ 100, стоимость программы составит 115 млрд рублей. Работы по ремоторизации намечены на конец 2029 года.