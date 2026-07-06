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06 июля 2026 в 16:26

На Западе раскрыли основную цель НАТО на июльском саммите

Bloomberg: НАТО на саммите постарается доказать Трампу свою полезность

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Страны Североатлантического альянса на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля попытаются убедить президента США Дональда Трампа в том, что членство в организации соответствует американским интересам, сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, главная задача для блока — добиться расположения Трампа, который продолжает злиться на европейских союзников из-за отказа предоставить свои базы и воздушное пространство для совместной операции США и Израиля против Ирана.

НАТО придется внимать каждому слову и мысли ее крупнейшего спонсора до тех пор, пока Альянс не сможет обходиться без США, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Трамп проведет серию двусторонних встреч на полях саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля. Запланированы переговоры американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с главой переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Между тем военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Североатлантический альянс может прекратить существование из-за ослабления поддержки со стороны Вашингтона. По мнению эксперта, в таком случае под вопросом окажется и возможное военное столкновение блока с Москвой.

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