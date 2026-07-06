Юрист ответил, могут ли уволить сотрудника за один прогул

Юрист ответил, могут ли уволить сотрудника за один прогул Юрист Хаминский: сотрудника могут уволить за один прогул

Сотрудника могут уволить даже за один прогул, рассказал RT юрист руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что это предусмотрено статьей 81 Трудового кодекса РФ.

Под прогулом понимается отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) либо более четырех часов подряд. Однако сам факт отсутствия не означает автоматического увольнения, — сказал Хаминский.

Юрист подчеркнул, что работодатель обязан зафиксировать нарушение, затребовать письменные объяснения работника и принять решение с соблюдением требований закона. По его словам, в качестве дисциплинарного взыскания могут применяться также замечание или выговор.

Ранее юрист Александр Кузнецов сказал, что работник имеет право отозвать заявление на увольнение. По его словам, отзывать его необходимо в письменной форме.