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06 июля 2026 в 17:41

Юрист ответил, могут ли уволить сотрудника за один прогул

Юрист Хаминский: сотрудника могут уволить за один прогул

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудника могут уволить даже за один прогул, рассказал RT юрист руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что это предусмотрено статьей 81 Трудового кодекса РФ.

Под прогулом понимается отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) либо более четырех часов подряд. Однако сам факт отсутствия не означает автоматического увольнения, — сказал Хаминский.

Юрист подчеркнул, что работодатель обязан зафиксировать нарушение, затребовать письменные объяснения работника и принять решение с соблюдением требований закона. По его словам, в качестве дисциплинарного взыскания могут применяться также замечание или выговор.

Ранее юрист Александр Кузнецов сказал, что работник имеет право отозвать заявление на увольнение. По его словам, отзывать его необходимо в письменной форме.

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