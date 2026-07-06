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06 июля 2026 в 18:47

Политолог назвал главную интригу предстоящего саммита НАТО

Политолог Кортунов: позиция США по Украине станет главной интригой саммита НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Позиция США по Украине станет главной интригой предстоящего саммита НАТО, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, освобождение Константиновки может повлиять на мнение американского лидера Дональда Трампа о перспективах завершения конфликта.

Освобождение Константиновки — это сигнал не столько Брюсселю или европейским столицам, а и Вашингтону, что Россия от своих задач не отказывается и эти действия будут продолжаться. Если Трамп готов выступать и дальше посредником, то надо исходить из того, что цель освобождения всей территории ДНР никто не снимал с повестки дня. Мы, наверное, узнаем о позиции США в ближайшие дни, когда будет саммит в Анкаре. И будем надеяться, что довольно скоро приедут американские представители в Москву. С какой позицией они приедут — это станет проверкой того, насколько последние изменения на поле боя повлияли на оценку политиками в мире перспектив завершения конфликта, — сказал Кортунов.

Политолог отметил, что Евросоюз пытается продвигать ложные нарративы о конфликте на Украине. По его мнению, лидеры ЕС будут пытаться убедить Трампа, что ВСУ якобы смогли изменить ход боевых действий.

Ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что освобождение Константиновки российскими войсками может стать для НАТО дополнительным поводом для наращивания военной поддержки Киева. По его словам, западный истеблишмент использует любые успехи Москвы на поле боя для повышения градуса эскалации.

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