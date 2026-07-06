Стало известно, какая тема станет центральной на встрече Эрдогана и Трампа

Стало известно, какая тема станет центральной на встрече Эрдогана и Трампа Президенты Турции и США обсудят возобновление переговоров России и Украины

Инициативы Анкары по возвращению Москвы и Киева за стол переговоров будут центральным пунктом повестки предстоящей встречи лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. По его словам, переговоры двух президентов состоятся во вторник, 7 июля, в турецкой столице.

Инициативы Турции по возобновлению переговоров по Украине войдут в повестку встречи президентов Эрдогана и Трампа в Анкаре, — сказал источник в турецком правительстве.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Эрдоган проводит консультации с президентом России Владимиром Путиным по региональным вопросам. По его словам, обсуждение проходит на регулярной основе.

Политолог Юрий Светов ранее заявил, что главным обстоятельством, которое определит итоги саммита НАТО в Анкаре, станет участие Трампа. По его словам, европейские политики возлагают надежды на личную встречу с американским лидером, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины.

До этого Эрдоган сообщил, что важно в ближайшее время добиться результатов в контексте мирного урегулирования на Украине. По словам президента Турции, Анкара способна вести диалог и с Москвой, и с Киевом.