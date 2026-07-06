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06 июля 2026 в 12:04

Стало известно, где похоронят звезду «Ментовских войн» Ибрагимова

Актера Ибрагимова похоронят в Астрахани

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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С актером Русланом Ибрагимовым, который запомнился зрителям по роли в проекте «Ментовские войны», простились в Петербурге, рассказала aif.ru артистка Юлия Нижельская. Похоронят знаменитость на родине в Астрахане.

Церемония прощания с Русланом прошла в Санкт-Петербурге. Присутствовали однокурсники, педагоги, артисты. Тело было кремировано. Похороны состоятся на его родине в Астрахани, — отметила Нижельская.

Руслан Ибрагимов родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Свою карьеру в кинематографе начал в сериале «Бандитский Петербург». В дальнейшем актер появился во множестве российских телевизионных проектов. Среди них «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ленинград 46», «Шеф» и ряд других.

Кроме актерского ремесла, Ибрагимов пробовал себя в качестве режиссера, а также занимался дубляжом. В частности, его голосом говорили персонажи популярной кинофраншизы «Звездные войны». Он ушел из жизни 25 июня.

Ранее стало известно о прощании с народной артисткой России Екатериной Жемчужной. Она скончалась в результате тромбоэмболии. Церемония прощания состоится во вторник, 7 июля, на сцене театра «Ромэн».

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