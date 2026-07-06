Военэксперт ответил, когда могут начаться бои за Славянск и Краматорск Военэксперт Кнутов: бои за Славянск и Краматорск могут начаться в начале осени

Бои за Славянск и Краматорск могут начаться в начале осени, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, освобождению этих городов будет предшествовать период огневого контроля и изматывания ВСУ.

В Славянске и Краматорске находятся мощнейшие укрепления. Они строились ВСУ с 2014 года. Их даже бомбы не берут. Только наши штурмовики справляются с этой задачей. После того как группировка ВСУ будет измотана и обескровлена, брать эти два города будет гораздо легче. Я думаю, что начнем с Краматорска. Он выше, чем Славянск. Славянско-Краматорскую агломерацию мы можем взять в окружение где-то через два месяца. До конца года, непосредственно в осенне-зимнюю кампанию, произойдет освобождение Донбасса. Но может получиться и раньше, — пояснил Кнутов.

Ранее Министерство обороны России и Генштаб подтвердили освобождение Константиновки. По информации ведомств, этот город важен как плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск — последний крупный узел обороны ВСУ в Донбассе.