Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 12:31

СК Армении заявил об обысках по 70 адресам в рамках уголовных дел

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет Армении одновременно проводит обыски более чем по 70 адресам в рамках расследуемых уголовных дел, заявила в беседе с ТАСС пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян. При этом она не стала уточнять, о каких именно делах идет речь.

В рамках расследования <...> более одного десятка уголовных производств одновременно проводятся обыски более чем по 70 адресам, — отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыск в доме лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. По слова пресс-секретаря партии Иветы Тоноян, следственные мероприятия также прошли почти во всех компаниях концерна «Мульти Групп».

До этого стало известно, что Конституционный суд Армении официально утвердил итоги прошедших 7 июня парламентских выборов, рассмотрев все поданные иски об оспаривании результатов голосования. Данный вердикт высшей судебной инстанции является окончательным.

Страны СНГ
Армения
обыски
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные нанесли удар по железнодорожным локомотивам ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской пока не смог полноценно встретиться с дочерью
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.