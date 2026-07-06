СК Армении заявил об обысках по 70 адресам в рамках уголовных дел

СК Армении заявил об обысках по 70 адресам в рамках уголовных дел

Следственный комитет Армении одновременно проводит обыски более чем по 70 адресам в рамках расследуемых уголовных дел, заявила в беседе с ТАСС пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян. При этом она не стала уточнять, о каких именно делах идет речь.

В рамках расследования <...> более одного десятка уголовных производств одновременно проводятся обыски более чем по 70 адресам, — отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыск в доме лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. По слова пресс-секретаря партии Иветы Тоноян, следственные мероприятия также прошли почти во всех компаниях концерна «Мульти Групп».

До этого стало известно, что Конституционный суд Армении официально утвердил итоги прошедших 7 июня парламентских выборов, рассмотрев все поданные иски об оспаривании результатов голосования. Данный вердикт высшей судебной инстанции является окончательным.