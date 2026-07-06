Суд Дагестана оправдал ученика с аннулированным результатом ЕГЭ

Суд в Дагестане вынес решение об отмене аннулирования результатов ЕГЭ по обществознанию у местного ученика, сообщили РИА Новости со ссылкой на судебные документы. По их данным, суд не нашел никаких доказательств использования учеником справочных материалов на экзамене, в чем его обвиняла комиссия.

Инцидент произошел в 2025 году. На экзамене один из организаторов заметил лежащий на полу кусок бумаги. Он посчитал, что это шпаргалка ученика. Юноша отрицал, что это его листок, и продолжил сдавать ЕГЭ. После конца тестирования ему заявили, что он удален с экзамена, а его результат был аннулирован.

Позже мать ученика обратилась в суд. Судебный орган изучил видеозапись со сдачи экзамена и не нашел доказательств использования участником справочных материалов. По данным издания, организаторы не зафиксировали и не установили факт использования шпаргалки. Требования женщины по признанию действий комиссии незаконными удовлетворили.

Ранее эксперт ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию Артем Кочегаров пояснил, что процент удовлетворенных апелляций по результатам экзамена очень небольшой. В большинстве случаев выпускники смогут получить больше баллов при пересдаче.