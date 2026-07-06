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06 июля 2026 в 09:24

Вскрылись новые шокирующие подробности убийства российского посла

Sabah: убийство посла Карлова оказалось спланированной шпионской операцией

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова в 2016 году являлось не просто террористическим актом, а тщательно спланированной шпионской операцией, сообщает газета Sabah. К такому выводу пришел 34-й суд по уголовным делам Анкары, квалифицировав преступление как «политический или военный шпионаж».

Согласно материалам суда, запрещенная организация FETO после провала попытки государственного переворота 15 июля 2016 года преследовала конкретную цель. Она планировала посеять страх и представить Турцию «небезопасной страной, не способной защитить даже иностранных послов».

Разведывательную подготовку покушения осуществляли члены FETO, внедренные в подразделение Национальной разведывательной организации Турции, курирующее российское направление. Заговорщики собрали конфиденциальные сведения о после — в частности, пользовался ли он услугами телохранителей, время его выезда из посольства и номера автомобилей.

При подготовке операции они установили, что Карлов не обращался к турецким властям с просьбой о выделении охраны, поскольку доверял им. Непосредственного исполнителя убийства — Мевлюта Алтынташа, застреленного на месте преступления, — готовили к совершению теракта на протяжении четырех месяцев. Суд также установил, что FETO целенаправленно скрывала свою причастность к преступлению и стремилась возложить ответственность на джихадистские группировки.

Посол РФ Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно ему было присвоено звание Героя России. Приговор по делу об убийстве был вынесен в марте 2021 года: пятеро обвиняемых получили пожизненные сроки.

Ранее посол США в Мексике Рональд Джонсон сообщил, что в результате несчастного случая погибли два сотрудника американского посольства. Дипломат подтвердил факт их гибели, однако не стал раскрывать подробности произошедшего.

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