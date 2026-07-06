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06 июля 2026 в 10:34

Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: последние новости, расклад, сводка

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 6 июля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 6 июля: обстановка на фронте сегодня

«На Волчанском направлении бойцы группировки „Север“ вошли в населенный пункт Юрченково. Также в этом районе штурмовики ВС РФ за сутки продвинулись на 12 участках на глубину до 700 метров. В поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах продолжаются наступательные действия, при зачистке подвалов взят в плен один военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в селе Петро-Ивановка, в его окрестностях, а также в лесных массивах около сел Бударки и Землянки. Помимо ударов авиации ВКС РФ по переправам, операторы дронов группировки „Запад“ уничтожают тыловые объекты ВСУ в Харьковской области. Зафиксированы удары по газораспределительной станции в Чернобаевке и нефтяному резервуару в городе Изюме, что наносит урон снабжению подразделений ВСУ топливом и энергией», — пишет «Фронтовая птичка».

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Рубежного, Белого Колодезя, Захаровки, Ольховатки, Устиновки, Артельного, Зарубинки, Новоужвиновки, Кленового, Старого Салтова, Великого Бурлука и Харькова. Для поиска и задержания уклонистов и дезертиров командование ВСУ перебросило из Львова в Харьков националистов 17-го центра СпН военной полиции (ВСП). Ранее главарь данного формирования Новицкий командовал одним из заградительных отрядов, а также обвинялся родственниками мобилизованных солдат ВСУ в пытках „отказников“. Анализ публикаций украинских волонтеров также показал переброску в Харьков из Запорожья военнослужащих ВСУ для оборудования позиций», — отметили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

По их словам, российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

«Кадры объективного контроля показывают, что наши операторы FPV-дронов контролируют основные логистические маршруты противника на данном участке фронта. Противник, используя работников системы ЖКХ Харьковской области, пытается оборудовать (восстановить) противодроновые сети на основном дорожном направлении из Золочева. В ходе зачистки подвалов взят в плен очередной военнослужащий 58-й бригады ВСУ. На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ „Север“ продвинулись на десяти участках до 600 метров», — подчеркнули авторы канала.

«Северный ветер» также рассказал, что стрелковые бои идут в селе Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта, а также в лесных массивах около сел Шевяковка, Бударки и Землянки. В ходе ожесточенного стрелкового боя около Шевяковки уничтожена группа националистов, трое украинских пограничников взяты в плен. В районе Петро-Ивановки очередная группа испаноязычных наемников отказалась выполнять поставленную задачу и убыла вглубь украинской территории», — добавил источник.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Мартовое, Нестерное, Петровка, Польная и Старый Салтов.

«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Нижнее Соленое, Пристен Харьковской области», — добавили в МО РФ.

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