Сорвали ротацию ВСУ в районе Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 6 июля

Силы противовоздушной обороны России за неделю перехватили и уничтожили не менее 3945 украинских беспилотников над территорией страны, следует из сводки Министерства обороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 6 июля?

ВС РФ сбили почти четыре тысячи беспилотников ВСУ

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено 30 июня и 4 июля.

В эти дни средства ПВО сбили 806 и 893 БПЛА соответственно. Подавляющее большинство атак пришлось на европейскую часть России. При этом за предыдущий отчетный период, с 22 по 28 июня, силы ПВО России перехватили и уничтожили не менее 4440 украинских беспилотников.

За неделю российские войска освободили 14 населенных пунктов

ВС России за прошедшую неделю освободили 14 населенных пунктов, передают СМИ со ссылкой на Минобороны РФ. Это стало наибольшим показателем с начала 2026 года.

С 29 июня по 5 июля под контроль российских войск перешли Богодаровка и Александровка в Днепропетровской области, Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка в ДНР, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области. Также были освобождены Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.

Российские «КВН» подбили украинскую подстанцию в Сумах

Вооруженные силы России продолжают плановую боевую работу по объектам электроэнергетики в Сумах. Два российских FPV-дрона «КВН» атаковали трансформаторы подстанции «Фрунзенская». Отмечается, что данный объект обеспечивал электроснабжение крупнейшего предприятия военно-промышленного комплекса противника — Сумского НПО. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Также артиллеристы «Севера» за ночь поразили 152-мм пушку-гаубицу Д-20, склад с боеприпасами, 15 автомобилей высокой проходимости и девять пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Харьковской и Сумской областях. Всего ликвидированы 69 украинских бойцов.

Бойцы «Запада» сорвали ротацию ВСУ в районе Красного Лимана

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ в районе Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ. Также были обнаружены военнослужащие ВСУ, которые бежали со своих позиций, добавили в ведомстве. Они были уничтожены сбросами с квадрокоптера и попаданиями FPV-дронов.

«В районе Красного Лимана разведывательные подразделения обнаружили живую силу противника, которая пыталась провести ротацию с использованием транспортного средства. Багги и часть личного состава были уничтожены первым FPV-дроном, оставшихся боевиков уничтожили в соседней лесопосадке», — говорится в сообщении.

Расчеты дронов «Юга» уничтожили пять НРТК ВСУ

Расчеты беспилотников Южной группировки войск уничтожили пять наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ с грузами в Дружковке и Алексеево-Дружковке, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 54-го и 77-го мотострелковых полков Южной группировки войск нарушают логистические цепочки противника в Алексеево-Дружковке и Дружковке», — сообщили в ведомстве.

Удары по НРТК наносятся с помощью FPV-дронов, что приводит к уничтожению как транспортного средства, так и перевозимого груза. Это не позволяет ВСУ получать средства, необходимые для продолжения обороны, отметили в МО РФ.

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