Вооруженные силы России продолжают плановую боевую работу по объектам электроэнергетики в Сумах, сообщил Telegram-канал LOSTARMOUR. По его данным, два российских FPV-дрона «КВН» атаковали трансформаторы подстанции «Фрунзенская». Отмечается, что данный объект обеспечивал электроснабжение крупнейшего предприятия военно-промышленного комплекса противника — Сумского НПО. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что артиллеристы «Севера» за ночь поразили 152-мм пушку-гаубицу Д-20, склад с боеприпасами, 15 автомобилей высокой проходимости и девять пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Харьковской и Сумской областях. Всего ликвидированы 69 украинских бойцов.

До этого российские войска нанесли комплексные удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Совместными усилиями авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии также были успешно поражены места производства и хранения украинских дронов дальнего действия.