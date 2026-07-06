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06 июля 2026 в 10:43

Силы ПВО не дали дронам ВСУ атаковать Москву

Собянин сообщил об уничтожении двух летевших к Москве БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы, сбиты силами противовоздушной обороны Министерства обороны России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе МАКС. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что из-за атаки беспилотников на промышленном объекте в Дзержинском округе случился пожар. Персонал оперативно эвакуировали. Данные о пострадавших не поступали.

Кроме того, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что от ударов украинских беспилотников пострадали четверо гражданских. В Кировском районе Макеевки ударом БПЛА был ранен мужчина 1964 года рождения.

Также первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев заявил, что Москва способна применить «Орешник» против заводов по выпуску дронов в ЕС. Так он отреагировал на заявление генсека НАТО Марка Рютте, который объяснил пролеты украинских БПЛА над странами Альянса сбоями в навигации.

Москва
Сергей Собянин
ПВО
атаки БПЛА
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