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06 июля 2026 в 06:49

В Калужской области после атаки БПЛА загорелся завод

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В результате атаки беспилотников на промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области произошло возгорание, написал губернатор региона Владислав Шапша у себя Telegram-канале. Сотрудники были оперативно эвакуированы.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы и сотрудники МЧС. Шапша также отметил, что силы ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого и Мосальского муниципальных округов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. В Петербурге работали средства противовоздушной обороны.

До этого пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 389 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

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Калужская область
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