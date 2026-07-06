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06 июля 2026 в 10:17

Оперштаб раскрыл последствия атаки FPV-дрона ВСУ на дом в Белгороде

Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинский FPV-дрон атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб по Белгородской области в своем канале на платформе МАКС. В результате детонации повреждено остекление здания.

В Белгороде FPV-дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому. Предварительно, никто не пострадал. В результате детонации повреждено остекление, — говорится в сообщении.

Ранее оперштаб сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадавших нет. Удар дрона пришелся на дорожное полотно. В результате повреждения получили четыре автомобиля.

Еще один инцидент произошел в поселке Майский Белгородского округа. Там при детонации FPV-дрона были повреждены фасад многоквартирного дома и кузов автомобиля.

Утром 5 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 71 украинский БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Республику Крым.

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