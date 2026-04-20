20 апреля 2026 в 03:12

Несчастный случай стал причиной смерти двух американских дипломатов

Fox News: два сотрудника посольства США погибли в Мексике при ЧП

В Мексике при несчастном случае погибли два сотрудника американского посольства, сообщает Fox News со ссылкой на заявление посла США в Мексике Рональда Джонсона. Дипломат подтвердил факт гибели, но воздержался от подробностей.

Обстоятельства происшествия в настоящий момент остаются неясными. Официальные лица не уточняют ни точного места трагедии, ни ее характера. Также отсутствуют данные о гражданстве погибших сотрудников дипмиссии.

Два сотрудника посольства США в Мексике погибли в результате несчастного случая, — лаконично указал Джонсон.

Информация о возможных причинах несчастного случая на данный момент не приводится. Расследование уже начато, констатировали журналисты.

Ранее стало известно, что экс-посол в Иордании и Ираке Мона Юуль решила завершить карьеру в Министерстве иностранных дел Норвегии и выйти на пенсию на фоне расследования ее возможных связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Телеканал TV2 со ссылкой на адвоката 67-летнего дипломата Томаса Скьельбреда подтвердил эту информацию. Расследование находится на начальной стадии, при этом основное внимание уделяется сохранению и сбору доказательств как в Норвегии, так и за ее пределами.

