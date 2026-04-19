19 апреля 2026 в 17:53

Норвежский дипломат с позором ушла на пенсию из-за связей с Эпштейном

Экс-посол Норвегии Юуль ушла на пенсию после обвинений в связях с Эпштейном

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Экс-посол в Иордании и Ираке Мона Юуль решила завершить карьеру в Министерстве иностранных дел Норвегии и выйти на пенсию на фоне расследования ее возможных связей с финансистом Джеффри Эпштейном, передает TV2. Адвокат 67-летнего дипломата Томас Скьельбред подтвердил эту информацию.

Юуль назначили на пост посла Норвегии в Иордании и Ираке в октябре 2024 года. Обычно срок службы послов составляет от трех до четырех лет. Скьельбред отметил, что Юуль уходит с должности на стандартных условиях.

Старший государственный прокурор Марианне Бендер заявила, что расследование находится на начальной стадии, при этом основное внимание уделяется сохранению и сбору доказательств как в Норвегии, так и за ее пределами. Кроме того, представитель МИД Норвегии Ане Йерем сообщила, что ведомство также продолжает собственное расследование в отношении Юуль.

Ранее в СМИ появилась информация, что более 10 жертв насилия со стороны Эпштейна раскритиковали первую леди США Меланию Трамп за речь в конгрессе, во время которой она призвала парламентариев провести публичные слушания с участием пострадавших. По информации журналистов, потерпевшие обвинили жену американского президента в «перекладывании ответственности».

Европа
Норвегия
Джеффри Эпштейн
дипломаты
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

