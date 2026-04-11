Мелания Трамп неожиданно оказалась в центре скандала вокруг дела Эпштейна

Более 10 жертв насилия со стороны американского финансиста Джеффри Эпштейна раскритиковали первую леди США Меланию Трамп за речь в конгрессе, во время которой она призвала парламентариев провести публичные слушания с участием пострадавших, пишет британская газета The Guardian. По ее информации, потерпевшие обвинили жену американского президента в «перекладывании ответственности».

В заявлении группы говорится, что жертвы Эпштейна уже «проявили необычайную смелость», когда дали показания правоохранительных органам. Они считают, что призыв к их участию в публичных слушаниях — это «уклонение от ответственности». К тому же, по их мнению, новая дача показания может снова травмировать их психику.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung отметила, что решение первой леди США публично опровергнуть слухи о связях с Эпштейном противоречит стратегии ее мужа Дональда Трампа. При этом сам американский президент и его окружение стараются отстраниться от этой темы, уточнили журналисты.