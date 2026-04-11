На Западе удивились заявлению Мелании Трамп об Эпштейне NZZ: заявление Мелании Трамп о связи с Эпштейном противоречит стратегии ее мужа

Решение первой леди США Меланьи Трамп публично опровергнуть слухи о связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле, противоречит стратегии ее мужа, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Издание обратило внимание на то, что сам президент США Дональд Трамп и его окружение старались уделять этому как можно меньше внимания.

Появление Мелании Трамп стало неожиданностью. <…> Предложение первой леди также кажется странным, поскольку оно не соответствует предыдущей стратегии ее мужа в отношении скандала с Эпштейном, — говорится в материале.

Как отметила газета, до сих пор неясно, почему Трамп решила публично привлечь внимание к почти забытому скандалу, учитывая, что она обычно предпочитает избегать внимания СМИ.

Ранее первая леди Соединенных Штатов выступила с резким опровержением появившихся в СМИ слухов о ее якобы личных связях с Эпштейном. Трамп подчеркнула, что никогда не была в дружеских отношениях с финансистом, а редкие пересечения на мероприятиях объясняются лишь совпадением социальных кругов.