10 апреля 2026 в 01:26

«Они лгут обо мне»: жену Трампа возмутили слухи о ее связях с Эпштейном

Мелания Трамп назвала ложными слухи о ее связях с финансистом Эпштейном

Мелания Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Первая леди США Мелания Трамп выступила с резким опровержением появившихся в СМИ слухов о ее якобы личных связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле. Выступая в Белом доме, она назвала эти сообщения злонамеренной попыткой дискредитировать ее репутацию.

Супруга главы Белого дома подчеркнула, что никогда не была в дружеских отношениях с Эпштейном, а редкие пересечения на мероприятиях объясняются лишь совпадением социальных кругов в Нью-Йорке и Флориде. Она также заявила, что не была жертвой преступника и ничего не знала о его незаконной деятельности.

Ложь, связывающая меня с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня же. Лица, которые лгут обо мне, лишены этических стандартов, скромности и уважения. Я не возражаю против их невежества, но я отвергаю их злонамеренные попытки опорочить мою репутацию, — сказала первая леди.

Эти слова стали ответом на публикации ряда западных СМИ, включая Telegraph, которые сообщали о возможном знакомстве Трамп с Эпштейном. Первая леди уже пригрозила иском на миллиард долларов Хантеру Байдену за, как она считает, клевету на эту тему.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил отсудить «кучу» денег у ведущего премии «Грэмми» комика Тревора Ноа за слова о связи со скандально известным финансистом. Глава Белого дома назвал ведущего бездарным и жалким.

