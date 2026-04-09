Белый дом набросился на известного актера за критику Трампа В Белом доме раскритиковали актера Клуни из-за его слов в адрес Трампа

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал американского актера Джорджа Клуни военным преступником после его критики высказываний президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, пишет The Independent. По словам чиновника, у актера «ужасные фильмы и отвратительная игра».

Единственный человек, совершающий военные преступления, — это Джордж Клуни, учитывая его ужасные фильмы и отвратительную актерскую игру, — заявил Чун в комментарии для газеты.

До этого президент США Дональд Трамп раскритиковал актера Джорджа Клуни и его супругу Амаль за получение французского гражданства. Он также упомянул высокий уровень преступности во Франции, который, по мнению американского лидера, усугубила мягкая иммиграционная политика властей страны.

Позже Трамп пригрозил отсудить «кучу» денег у ведущего премии «Грэмми» комика Тревора Ноа за слова о связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Глава Белого дома назвал ведущего бездарным и жалким. Во время вручения премии певице Билли Айлиш Ноа пошутил, что «Грэмми» — это награда, которую хочет получить каждый артист, «почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию».