01 января 2026 в 05:01

Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес Франции и Джорджа Клуни

Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни за получение гражданства Франции

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение американского актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль получить гражданство Франции. В соцсети Trurt Social он также негативно оценил миграционную политику французских властей.

Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за их абсолютно пугающего отношения к иммиграции, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа попала в список наиболее значимых событий уходящего года. По мнению источника, этот саммит имел особое международное значение и способствовал восстановлению уважительного отношения США к России.

До этого бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид, обвинившая его в сексуальных домогательствах, получила российский паспорт. Она назвала паспорт РФ лучшим подарком на Рождество.

Кроме того, американский актер Джордж Клуни, его супруга Амаль и дети-двойняшки теперь являются полноправными гражданами Франции. Соответствующий официальный указ о присвоении гражданства уже издан.

