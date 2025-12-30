Известный американский актер получил французское гражданство

Американский актер Джордж Клуни, его супруга Амаль и дети-двойняшки теперь являются полноправными гражданами Франции. Соответствующий официальный указ о присвоении гражданства уже издан, о чем сообщило агентство France-Presse.

По его информации, Клуни и его семья стали гражданами Франции согласно указу о присвоении гражданства, — указано в сообщении.

Решение звездной семьи соответствует их давним связям со страной. Еще в начале декабря в интервью телеканалу RTL Клуни признавался в любви к французской культуре и языку.

В 2021 году актер с женой приобрели недвижимость в Провансе — бастиду с виноградником в коммуне Бриньоль. По информации агентства, семья проводит значительную часть времени именно на юге Франции.

Интерес к получению французского паспорта проявляют и другие американские знаменитости. Как подчеркивает AFP, о подобном намерении 26 декабря публично заявил режиссер Джим Джармуш в эфире радио France Inter.

Ранее Клуни объяснил, почему стал отцом только в 56 лет. По его словам, до этого он боялся, что семья станет угрозой его карьере. После встречи с супругой Амаль его мнение поменялось. Теперь у Клуни двое восьмилетних близнецов: Элла и Александр.