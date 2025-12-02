Клуни признался, почему стал отцом только в 56 лет

Клуни признался, почему стал отцом только в 56 лет Джордж Клуни решил стать отцом после встречи со своей супругой Амаль

Голливудский актер Джордж Клуни стал отцом только в 56 лет, потому что боялся, что семья станет угрозой его карьере, сообщает журнал The Times. По словам артиста, он долго откладывал мысли о детях. Однако после того, как встретил свою супругу Амаль, — передумал. Теперь у Клуни двое восьмилетних близнецов: Элла и Александр.

Как уточняет источник, Клуни уже отказался от нескольких крупных проектов, объяснив это желанием проводить больше времени с семьей. Он называет свой последний фильм «Джей Келли» символическим завершением карьеры.

При этом в Голливуде распространяются слухи о том, что в семье актера есть некоторые сложности. Так, Амаль задумывается о разводе из-за возобновившегося пьянства Клуни, который якобы хвастался, как напился до беспамятства.

Ранее Клуни с юмором отреагировал на ограбление Лувра: он как «профессиональный вор» гордится исполнителями. По его словам, на фоне работы над новой частью франшизы «Трилогии Оушена» произошедшее выглядит «круто» и напоминает сюжет фильма, хотя сам факт преступления ужасает.