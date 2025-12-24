Российские бойцы, освободив Андреевку в Днепропетровской области, смогут продвигаться сразу на нескольких участках зоны специальной военной операции, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, также это позволяет уничтожать логистику Вооруженных сил Украины.

С Андреевки мы можем двигаться и в северо-западном направлении вдоль административной границы для перерезания логистических путей и для купирования тех угроз, которые возникают для жителей Запорожской области именно с данного направления, — сказал он.

Марочко отметил, что Покровск — серьезный логистический хаб украинских военных, который также играет большую роль для российских войск. При этом для продвижения в западном направлении от Андреевки бойцам ВС РФ придется «серьезно подготовиться».

Ранее в Министерстве обороны России информировали о применении танковыми подразделениями группировки «Восток» новой тактики в районе села Сладкого Запорожской области. Танкисты действовали парами, нанося удары по позициям противника. В ведомстве подчеркнули, что успех операции обусловлен высокой скоростью и точностью атак, а также эффективным взаимодействием с беспилотными летательными аппаратами.