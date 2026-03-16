Армия России прошлась катком по обороне ВСУ на одном участке СВО Марочко: ВС России добились успеха в Сумской области и у Краматорска

Наибольший успех российских подразделений на прошедшей неделе зафиксирован на участках фронта в Сумской области и рядом с Краматорском в Донецкой Народной Республике, заявил военный эксперт Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте». Он отметил, что наиболее активное продвижение вперед наблюдалось в зонах действия Северной и Южной группировок войск. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

ВС РФ на неделе продолжали развивать успех практически на всех участках линии боевого соприкосновения. Самыми результативными направлениями за неделю стали Сумская область, Краматорский участок, районы Доброполья и Дружковки в ДНР, — заявил специалист.

По его данным, украинские вооруженные силы стали значительно активнее задействовать боевую авиацию в зоне проведения специальной операции. Эксперт уверен, что командование Украины старается таким способом компенсировать дефицит живой силы и нехватку систем противовоздушной обороны.

Ранее Марочко заявил, что расстояние между российскими подразделениями и юго-восточными границами города Доброполье сократилось до минимума. По его мнению, наиболее короткий маршрут для подхода к данному населенному пункту пролегает через поселок Новый Донбасс. Аналитик подчеркнул, что наступательные действия российских сил в этом направлении успешно продолжаются.