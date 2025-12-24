Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 05:30

Еще один беспилотник ликвидирован в небе над Москвой

Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать Москву беспилотным летательным аппаратом, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, цель благополучно уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны.

Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Сергей Собянин указал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате атаки ВСУ по курскому городу Рыльску. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что никто не пострадал.

Тем временем в Министерстве обороны России информировали, что силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над шестью российскими регионами в ночь на 23 декабря. По информации ведомства, больше всего БПЛА пытались атаковать Ростовскую область и Ставропольский край.

