24 декабря 2025 в 06:25

Ореховое наслаждение: готовим хрустящие тарталетки «Зимний орех»

Эта закуска отличается простотой. В то же время такие тарталетки очень вкусные и красивые! Грецкий орех прекрасно дополняет кремовую текстуру сыра.

Начните с начинки. Возьмите 200 граммов творожного сливочного сыра. Разомните его вилкой или слегка взбейте. Также возьмите 50 граммов грецких орехов. Слегка подсушите их на сухой сковороде, затем мелко порубите (важно: не до состояния крошки). Оставьте небольшую часть орехов для украшения.

Добавьте к сыру 2 столовые ложки сметаны или майонеза для более воздушной текстуры, 1-2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, половину подготовленных грецких орехов, 1/2 пучка свежей зелени (можете взять укроп или петрушку и мелко их нарубить). Посолите и поперчите все по вкусу. Тщательно перемешайте начинку до однородного состояния.

Возьмите 10–12 готовых тарталеток. Наполните их приготовленной сырной начинкой. Сверху каждую тарталетку украсьте оставшимися рублеными орехами или половинкой грецкого ореха.

Подавайте тарталетки охлажденными.

  • Совет: чтобы сделать вкус более изысканным, добавьте в сырную начинку 50 граммов натертого твердого сыра с насыщенным вкусом (например, пармезан или чеддер).

Приготовьте пикантные тарталетки «Казанова» по нашему рецепту.

