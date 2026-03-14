Шелухой больше не крашу. Всего одна хитрость — и на столе нежные изумруды, сверкают и переливаются на солнце

Фото: D-NEWS.ru
Изумрудные яйца на Пасху: красивый цвет получается благодаря одной хитрости. Многие и не подозревают, что обычная зелень способна подарить такой насыщенный и благородный оттенок. Секрет прост: укроп нужно не просто добавить в воду, а сначала хорошенько измельчить и проварить, чтобы он отдал весь свой пигмент.

Для окрашивания вам понадобится: 10 яиц, 2 крупных пучка свежего укропа (примерно 150–200 граммов), 1 литр воды, 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки 9-процентного уксуса. Яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Укроп мелко порубите ножом, залейте водой, добавьте соль и уксус.

Доведите отвар до кипения и варите на медленном огне 30–40 минут, пока жидкость не приобретет насыщенный зеленый цвет. Процедите отвар через сито, верните его в кастрюлю и аккуратно опустите яйца. Варите их 10–12 минут после закипания. Чтобы получить мраморный эффект, можно добавить в отвар горсть риса или завернуть яйца в марлю с измельченной зеленью перед варкой.

Яйца получаются нежного изумрудного оттенка с тонким пряным ароматом. Такой способ окрашивания экологичен, доступен и абсолютно безопасен для всей семьи.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат с курицей без майонеза — съедается быстрее, чем готовится: сочный, яркий и очень аппетитный
Забыла о куличах. Этот французский рулет с фаршем и яйцами станет главным блюдом Пасхи. Красивее кулича и вкуснее любого пирога
Никаких сухих куличей: этот с коньяком и мускатным орехом получается влажным и нежным. Самый простой рецепт на Пасху-2026
От этого салата ничего не ждешь, а он как бомбанет вкусом: свекла, яйца и крабовые палочки — неожиданно вкусно
Колбасу надо взять копченую, а яйца сварить: вкусные свертки из лаваша — такая начинка вам точно понравится
Мария Левицкая
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
