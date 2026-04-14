Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 12:07

Рецепт для стройнеющих: овощной салат с яичными блинчиками — сытный, легкий и вкусный вариант без чувства «диеты»

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фишка этого салата в яичном блинчике и курице — они дают сытость, а свежие овощи и заправка делают вкус ярким и свежим. Вроде бы легкий, но при этом отлично насыщает и не оставляет ощущения, что ты «на ограничениях».

В итоге получается идеальный баланс: и полезно, и вкусно, и без лишних калорий.

Ингредиенты на порцию: куриное филе — 130 г, яйцо — 1 шт., морковь по-корейски — 80 г, огурец — 100 г, листья салата — 30 г, лимонный сок — 10 мл, растительное или оливковое масло — 1 ч. л., соевый соус — 20 мл, кунжут — 2 г, соль и специи — по вкусу.

Яйцо взбиваем с солью и специями, выливаем на сковороду и жарим тонкий блинчик, затем остужаем и нарезаем соломкой. Куриное филе обжариваем до готовности, даем немного остыть и тоже нарезаем.

Огурец режем тонкой соломкой, листья салата рвем руками. Соединяем все в миске, добавляем морковь по-корейски.

Для заправки смешиваем масло, лимонный сок и соевый соус, поливаем салат и аккуратно перемешиваем. Сверху посыпаем кунжутом — и можно подавать.

Проверено редакцией
Читайте также
салаты
овощи
яйца
правильное питание
Ольга Шмырева
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.