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04 июня 2026 в 14:48

Сам себе завидую, когда жарю этот скрембл на завтрак

Фото: D-NEWS.ru
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Помидоры и яйца — классика. Но когда я добавил в смесь сыр и зелень, жена сказала: «Это лучшее, что ты готовил на завтрак».

Ингредиенты

Яйца — 3 шт., помидоры — 2 шт., сыр твердый — 50 г, масло сливочное — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, зелень — 1 пучок.

Как готовлю

Сначала режу помидоры кубиками и обжариваю их на сливочном масле 3 минуты, пока они не пустят сок. Тем временем взбиваю яйца с солью и перцем — никаких сложностей. Вливаю яйца к помидорам, убавляю огонь до минимума.

Важно не мешать, пока яйца не схватятся снизу. За минуту до готовности посыпаю тертым сыром и зеленью. Снимаю с огня, накрываю крышкой и жду 2 минуты, чтобы сыр расплавился внутри. Все, тарелка на столе.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Снимаю шляпу перед итальянцами: их магия упрощения сработала и у меня на кухне. Помидоры обжарились до легкой карамели, яйца остались кремовыми, а сыр растекся золотистой шапкой. Главное открытие — не перебивать яйца в пену, просто слегка взбить вилкой. Хранить не советую, это блюдо для одного горячего мгновения.

Проверено редакцией
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