Беру 2 яйца, грудку и делаю салат «Семейный» — овощи, домашние чесночные сухарики, и получается вкуснее цезаря

Если хочется приготовить сытный салат без сложных ингредиентов и долгой возни на кухне, этот рецепт точно стоит попробовать. Сочная жареная куриная грудка, свежие овощи, яйца и ароматные домашние сухарики с чесноком создают идеальное сочетание вкусов и текстур.

Получается настолько аппетитно, что многие сравнивают этот салат с цезарем, но готовится он гораздо проще и из самых обычных продуктов.

Для приготовления вам понадобится: куриная грудка — 300 г, яйца — 2 шт., помидоры — 250 г, огурцы — 200 г, болгарский перец — 150 г, твердый сыр — 150 г, чеснок — 3 зубчика, белый хлеб — 150 г, майонез — 80 г, растительное масло — 20 мл, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиками. Огурцы, помидоры и болгарский перец нарежьте небольшими кусочками. Сыр натрите на крупной терке.

Для сухариков белый хлеб нарежьте кубиками, смешайте с измельченным чесноком и небольшим количеством масла, затем подсушите в духовке до румяности и приятного хруста. В глубокой миске соедините курицу, яйца, овощи и сыр, добавьте майонез и аккуратно перемешайте. Домашние чесночные сухарики всыпьте непосредственно перед подачей, чтобы они сохранили свою хрустящую текстуру.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот салат для семейного ужина. Домочадцы единогласно решили, что такой вариант нравится им даже больше классического цезаря, а продукты для него почти всегда есть в холодильнике.