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04 июня 2026 в 09:48

Я не ел это 30 лет, а зря — чесночные стрелки взорвали мой мозг

Фото: D-NEWS.ru
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Никогда не думал, что жареные стрелки чеснока станут моим любимым гарниром к мясу. Вот простой рецепт, который превращает отходы с грядки в бомбическую закуску.

Ингредиенты

Чесночные стрелки — 300 г, лук репчатый — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мою стрелки, обрезаю соцветия и жесткие концы — оставляю только сочную середину. Режу их на кусочки по 6 см. Тем временем чищу лук и рублю кубиками. На сильном огне разогреваю сковороду с маслом, кидаю лук и жарю до румяности. Добавляю стрелки, солю, перчу и жарю на среднем огне, часто мешая, минут 7–10. Подаю сразу, как есть или к мясу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, как простой набор ингредиентов — стрелки, лук, масло — дает такой взрыв вкуса. Похоже на спаржу, только гораздо ароматнее и пикантнее. Жена сказала, что это лучший гарнир к мясу, и я с ней полностью согласен. Попробуйте — не пожалеете!

Проверено редакцией
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