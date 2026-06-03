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03 июня 2026 в 17:06

Головки будут с кулак: в июне кормим чеснок так. Вырастает крупным и плотным — лучшие подкормки для богатого урожая

Фото: D-NEWS.ru
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Именно июнь считается самым важным месяцем для будущего урожая чеснока. В это время растение уже перестает активно наращивать зелень и начинает направлять все силы на формирование крупных головок. Поэтому ошибки с подкормками сейчас могут серьезно сказаться на результате.

Чтобы чеснок вырос крупным, плотным и хорошо хранился зимой, важно правильно подобрать удобрения. Особенно это касается озимого чеснока, который в начале лета активно формирует зубчики и нуждается совсем не в тех подкормках, которые были полезны весной.

Главное правило июня — сократить или полностью исключить азотные удобрения. Мочевина, свежий навоз и травяные настои сейчас могут принести больше вреда, чем пользы. Вместо крупных головок растение начнет наращивать лишнюю ботву.

В начале июня чеснок полезно подкормить монофосфатом калия. Для приготовления раствора достаточно развести 1 ч. л. удобрения с горкой в 10 л воды и полить растения по предварительно увлажненной почве. Такая подкормка помогает формированию плотных зубчиков и способствует накоплению полезных веществ в головке.

Во второй половине июня чесноку особенно нужен калий. Один из лучших вариантов — сульфат калия. Для рабочего раствора используют 1 ст. л. удобрения без горки на 10 л воды. Калий помогает головкам наливаться, улучшает их лежкость и повышает устойчивость растений.

Многие опытные огородники считают отличной альтернативой древесную золу. Для приготовления настоя литровую банку просеянной золы заливают ведром горячей воды и оставляют на сутки. После этого раствор используют для полива под корень. Такая подкормка содержит не только калий, но и множество полезных микроэлементов.

Есть и еще один прием, который помогает получить более крупные головки. Примерно за 3–4 недели до уборки урожая землю вокруг чеснока аккуратно отгребают от верхней части головок. Благодаря этому растение направляет больше сил на их созревание и формирование плотных защитных чешуек.

Проверено редакцией
чеснок
удобрения
калий
июнь
растения
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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