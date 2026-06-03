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03 июня 2026 в 07:33

Запекаю чеснок и беру картошку: галета с картофельной начинкой — никакой больше пиццы

Фото: D-NEWS.ru
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Если дома есть картошка и головка чеснока, можно приготовить выпечку, которая легко заменит пиццу и пироги. Картофельная галета получается невероятно ароматной благодаря запеченному чесноку, а тонкое хрустящее тесто и нежная начинка делают ее настоящим украшением стола.

Получается обалденная вкуснятина: золотистая корочка, сливочная начинка, тонкие ломтики картофеля и мягкий чеснок с легким ореховым вкусом. Такую галету можно подать как самостоятельное блюдо, закуску или дополнение к супу и салату.

Для приготовления вам понадобится:

для чеснока конфи: чеснок — 10 зубчиков, оливковое масло, веточка тимьяна;

для теста: мука — 180–200 г, соль — 2 г, холодное сливочное масло — 75 г, сметана — 100 г, чеснок конфи — 6 зубчиков;

для начинки: сливочный сыр — 150 г, картофель — 2 шт., укроп — несколько веточек, чеснок конфи — 4 зубчика, шалфей — 6–8 листочков, чесночное масло — 1 ст. ложка, пармезан — 15 г, соль и перец по вкусу. Также понадобится яйцо для смазывания и кунжут для посыпки.

Для начала приготовьте чеснок конфи. Очищенные зубчики залейте оливковым маслом, добавьте тимьян и запекайте при 110 градусах около 2 часов. Для теста соедините муку, соль и натертое холодное масло, разотрите в крошку. Добавьте сметану и размятый чеснок конфи, замесите тесто и уберите в холодильник минимум на час.

Сливочный сыр смешайте с чесноком конфи и рубленым укропом. Раскатайте тесто в круг толщиной около 4 мм, распределите сырную массу, оставляя свободными края. Сверху выложите листья шалфея и тонкие кружочки картофеля. Посолите, поперчите, подверните края галеты, посыпьте пармезаном и полейте чесночным маслом. Бортики смажьте яйцом и присыпьте кунжутом.

Выпекайте при 180 градусах около 40 минут до румяной корочки. Перед нарезкой дайте галете отдохнуть 15 минут.

Проверено редакцией
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картофель
чеснок
тимьян
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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