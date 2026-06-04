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04 июня 2026 в 09:25

Все лето пеку баклажаны и делаю салат «Оливковый» — вкусный рецепт без майонеза, сытный и полезный

Фото: D-NEWS.ru
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Запеченные баклажаны способны превратить обычный овощной салат в полноценное блюдо. Они получаются нежными, ароматными и отлично сочетаются со свежими овощами, зеленью и оливками. Такой салат легко заменит ужин в жаркий день и при этом не оставит чувства тяжести.

Главная особенность этого рецепта — отсутствие майонеза и сложных соусов. За вкус здесь отвечают запеченные баклажаны, сочные помидоры, красный лук и оливки, а простая заправка подчеркивает свежесть каждого ингредиента. Салат получается ярким, полезным и очень аппетитным.

Для приготовления вам понадобится: баклажаны — 2 шт., помидоры — 3 шт., красный лук — 1 небольшая шт., оливки без косточек — 100 г, петрушка — 1 небольшой пучок, укроп — 1/2 пучка, оливковое масло — 3 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Баклажаны нарежьте брусочками, посолите, сбрызните маслом и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке до мягкости.

Помидоры нарежьте дольками, красный лук — тонкими полукольцами, оливки разрежьте пополам. Зелень мелко порубите.

Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Соедините в салатнике баклажаны, помидоры, лук, оливки и зелень, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Дайте салату постоять 10 минут, чтобы вкусы объединились.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот салат. Больше всего понравилось, что запеченные баклажаны делают его по-настоящему сытным, хотя в составе нет ни мяса, ни майонеза. Особенно вкусным салат получается летом, когда помидоры сладкие и ароматные, а зелени можно добавить от души.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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