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04 июня 2026 в 21:46

Полюбила сельдерей благодаря этому салату: «Фьюжен» из 4 ингредиентов — легкий, на лето самое то

Фото: D-NEWS.ru
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Салат «Фьюжен» способен превратить даже самого заядлого скептика в настоящего поклонника сельдерея. Нежный, хрустящий — идеальный вариант для летнего обеда или ужина, когда хочется чего-то легкого, но питательного.

Для приготовления понадобится: 3 стебля сельдерея, 300 г вареной куриной грудки, 150 г твердого сыра, 3–4 столовые ложки майонеза.

Рецепт: сельдерей нарежьте мелкими кубиками. Курицу разберите на волокна. Сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать приготовить салат «Фьюжен». Чтобы блюдо стало еще вкуснее, она рекомендовала добавить в салат горсть рубленых грецких орехов — они придадут приятную хрустящую текстуру и ореховый аромат.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Дачный» с ветчиной и редиской.

Проверено редакцией
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салаты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Полюбила сельдерей благодаря этому салату: «Фьюжен» из 4 ингредиентов — легкий, на лето самое то Салат «Фьюжн» способен превратить даже самого заядлого скептика в настоящего поклонника сельдерея. Нежный, хрустящий. Идеальный вариант для летнего обеда или ужина, когда хочется чего-то легкого, но питательного.
3 стебля сельдерея
300 г вареной куриной грудки
150 г твердого сыра
3-4 столовые ложки майонеза
>
Сельдерей нарежьте мелкими кубиками. Курицу разберите на волокна. Сыр натрите на крупной терке.
В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу.
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