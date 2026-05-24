Подсели семьей на салат «Дачный» с редиской: не водянистый, сытный, можно слоями или перемешать

Салат «Дачный» — это идеальное блюдо для летних обедов и ужинов, когда на прилавках появляется свежая хрустящая редиска. В отличие от тяжелых мясных салатов, «Дачный» легкий, но при этом очень сытный.

Для приготовления понадобится: 200 г ветчины, 4 вареных яйца, пучок зеленого лука, 150 г твердого сыра, 200 г редиски, майонез, соль, перец.

Рецепт: ветчину нарежьте мелкими кубиками. Яйца и сыр натрите на крупной терке. Зеленый лук мелко нарежьте. Редиску натрите на крупной терке. Выкладывайте слои в салатницу, каждый слой промазывая майонезом: ветчина, яйца, зеленый лук, сыр. Последний слой — тертая редиска. Сверху сделайте небольшую сеточку из майонеза. Уберите в холодильник на 1 час для пропитки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела несколько раз приготовить салат «Дачный» и заметила, что в слоеном и перемешенном варианте вкус не отличается.

Ранее стало известно, как приготовить салат со свеклой «Красный бархат».

Проверено редакцией
Дарья Иванова
200 г ветчины
4 вареных яйца
пучок зеленого лука
150 г твердого сыра
200 г редиски
майонез, соль, перец
Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Яйца и сыр натрите на крупной терке. Зеленый лук мелко нарежьте. Редиску натрите на крупной терке.
Перемешайте с майонезом или выкладывайте слои в салатницу, каждый слой промазывая майонезом: ветчина, яйца, зеленый лук, сыр. Последний слой — тертая редиска.
Сверху сделайте небольшую сеточку из майонеза. Уберите в холодильник на 1 час для пропитки.
