Нежный салат со свеклой «Красный бархат»: рецепт простой и бюджетный — на каждый день

Рецепт: морковь и свеклу натрите на крупной терке отдельно и смешайте с майонезом. Плавленые сырки натрите на мелкой терке, смешайте с мелко рубленой зеленью, выдавленным чесноком и майонезом. Выкладывайте слои в салатницу: первый слой — морковь. Второй слой — сырная масса. Третий слой — свекла. Уберите в холодильник на 1-2 часа для пропитки.
Нежный салат со свеклой «Красный бархат»: рецепт простой и бюджетный — на каждый деньСалат «Красный бархат» со свеклой — это нежный, слоеный салат с пикантной чесночной ноткой и бархатистой текстурой. Сочетание сладковатой моркови, кремовых плавленых сырков и насыщенной свеклы создает идеальный вкус.