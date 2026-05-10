Нежный салат со свеклой «Красный бархат»: рецепт простой и бюджетный — на каждый день

Салат «Красный бархат» со свеклой — это нежный, слоеный салат с пикантной чесночной ноткой и бархатистой текстурой. Сочетание сладковатой моркови, кремовых плавленых сырков и насыщенной свеклы создает идеальный вкус.

Для приготовления понадобится: 2 вареные моркови, 2 вареные свеклы, 2 плавленых сырка, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), майонез, соль, перец.

Рецепт: морковь и свеклу натрите на крупной терке отдельно и смешайте с майонезом. Плавленые сырки натрите на мелкой терке, смешайте с мелко рубленой зеленью, выдавленным чесноком и майонезом. Выкладывайте слои в салатницу: первый слой — морковь. Второй слой — сырная масса. Третий слой — свекла. Уберите в холодильник на 1-2 часа для пропитки.

