Нарушение перемирия, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 10 мая

По данным Минобороны РФ, за последние сутки средства ПВО уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов. В зоне СВО зафиксировано более 16 тыс. нарушений действия режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины. Шесть мирных жителей Белгородской области пострадали из-за атак ВСУ. Подробности — в материале NEWS.ru.

Российские средства ПВО за сутки сбили 57 украинских дронов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. При этом ВС России в период перемирия не наносили удары по Украине авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

«За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны.

Вооруженные силы Украины за сутки совершили 676 обстрелов позиций ВС России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, украинская армия нанесла 6331 удар с использованием беспилотников.

«За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, ВСУ предприняли восемь атак позиций российских подразделений. Всего в зоне СВО зафиксировано более 16 тыс. нарушений действия режима прекращения огня.

В Херсонской области от атак ВСУ 9 и 10 мая пострадали двое мирных жителей, заявил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Кроме того, по словам губернатора, повреждения получили жилые дома в Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске.

«В пгт Горностаевка при обстреле ранен мужчина 1964 года рождения. Госпитализирован в Геническую ЦРБ с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями. В селе Каиры Горностаевского округа в результате обстрела пострадал мужчина 1985 года рождения. С минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и тяжелыми травмами доставлен в Геническую ЦРБ», — написал Сальдо.

Местные жители получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Киев нанес удары по Белгородскому, Валуйскому, Грайворонскому, Шебекинскому и Краснояружскому округам.

«В поселке Разумное в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали шестеро, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи», — рассказал Гладков.

Российские силы противовоздушной обороны с 9 по 10 мая сбили 98 беспилотников различного типа над Курской областью, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, также ВСУ нанесли 102 артиллерийских удара по отселенным районам. Он подчеркнул, что погибших и пострадавших нет.

«Сбито 98 вражеских беспилотников различного типа. 102 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 18 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал Хинштейн.

Один человек пострадал при атаке ВСУ на населенные пункты Запорожской области за минувшие сутки, сообщил в соцсетях губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в Черниговском муниципальном округе, вблизи села Долгое, был поврежден один легковой и два грузовых автомобиля с последующим возгоранием.

«В Васильевском муниципальном округе, на автодороге с. Скельки — г. Васильевка при атаке пострадал мужчина 1982 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно», — отметил он.

Система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» за минувшие сутки уничтожила четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Донецкой Народной Республики, сообщили в региональном оборонном штабе. В ведомстве подчеркнули, что жителям ДНР рекомендуется сразу же обращаться в экстренные службы при обнаружении обломков БПЛА.

«За прошедшие сутки над территорией ДНР системой „Купол Донбасса“ нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп четыре дрона противника. При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб», — говорится в сообщении.

