Россия должна уничтожить места сборки ракет Вооруженных сил Украины за рубежом, чтобы предотвратить удары по своей территории, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, российской армии также необходимо атаковать машины, которые перевозят комплектующие для украинского оружия.

Естественно, предотвратить [удары ракетами «Фламинго» по России] легче всего не укреплением ПВО, потому что противовоздушная оборона — это комплекс государственных мероприятий по защите территории страны от ударов из космоса и с воздуха. Поэтому защита предусматривает не только зенитные установки и ракеты. Она включает в себя уничтожение мест, где производится и запускается такое оружие. Поэтому удары по машинам, которые могут перевозить из недружественных стран комплектующие для беспилотников и ракет «Фламинго», становятся актуальными, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что ВСУ наносят удары по российским зерновозам и нефтяным танкерам, не скрывая своих намерений. Таким образом, по словам эксперта, в ответ ВС РФ должны рассматривать все поставки на Украину, связанные с военными предприятиями европейских стран, как свои цели.

Что касается баллистических ракет, противник разрабатывает FP-9. Сейчас ее в Дании дорабатывают вместе с компаниями из Германии и Франции. Они делают оружие с дальностью до 850 км и нагрузкой 800 кг. Корпус собран из композитных материалов, система наведения немецкая. ВСУ будут готовиться активно применять данные средства. Поэтому здесь также нужно рассматривать вероятность российских ударов по местам производства этой ракеты — сначала хотя бы в странах Балтии, а затем уже думать о ФРГ и других государствах, — резюмировал Кнутов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за сутки сбили шесть украинских крылатых ракет «Фламинго» и 601 беспилотник. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены девять авиабомб и два снаряда HIMARS.