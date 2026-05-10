День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 13:03

Россиянин пострадал при атаке ВСУ на приграничный регион

Один человек пострадал при атаке ВСУ на населенные пункты Запорожской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Один человек пострадал при атаке ВСУ на населенные пункты Запорожской области за минувшие сутки, сообщил в соцсетях губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в Черниговском муниципальном округе, вблизи села Долгое, был поврежден один легковой и два грузовых автомобиля с последующим возгоранием.

В Васильевском муниципальном округе, на автодороге с. Скельки — г. Васильевка при атаке пострадал мужчина 1982 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно, — отметил он.

10 мая пресс-служба Минобороны проинформировала, что российские средства ПВО за сутки сбили 57 украинских дронов самолетного типа. По данным ведомства, ВС России в период перемирия не наносили удары по Украине авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что более 30 россиян погибли за неделю (с 27 апреля по 3 мая) при атаках Вооруженных сил Украины. По его словам, в их числе двое детей. Также пострадали 200 мирных жителей: ранены 166, в том числе восемь несовершеннолетних.

Регионы
Запорожская область
атаки ВСУ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фура с пчелами-нелегалами проникла в Россию
В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине
Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
«Пытается играть в трагедию»: Лавров назвал Зеленского комедиантом
Похотливого москвича арестовали на 15 суток за щипки женской груди в метро
Мальчик погиб в ходе игры в надувном замке
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.