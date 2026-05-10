Россиянин пострадал при атаке ВСУ на приграничный регион

Один человек пострадал при атаке ВСУ на населенные пункты Запорожской области за минувшие сутки, сообщил в соцсетях губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в Черниговском муниципальном округе, вблизи села Долгое, был поврежден один легковой и два грузовых автомобиля с последующим возгоранием.

В Васильевском муниципальном округе, на автодороге с. Скельки — г. Васильевка при атаке пострадал мужчина 1982 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно, — отметил он.

10 мая пресс-служба Минобороны проинформировала, что российские средства ПВО за сутки сбили 57 украинских дронов самолетного типа. По данным ведомства, ВС России в период перемирия не наносили удары по Украине авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что более 30 россиян погибли за неделю (с 27 апреля по 3 мая) при атаках Вооруженных сил Украины. По его словам, в их числе двое детей. Также пострадали 200 мирных жителей: ранены 166, в том числе восемь несовершеннолетних.