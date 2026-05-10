10 мая 2026 в 13:56

Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву

Ушаков: иностранные лидеры сами проявляли инициативу посетить Москву на 9 Мая

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Иностранные лидеры сами захотели посетить Москву на празднование Дня Победы 9 мая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, по большей части инициатива о визите в российскую столицу исходила от самих гостей, передает ИС «Вести».

Были, да, прямо заявки от ряда лидеров о том, что они хотели поучаствовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы. То есть инициатива от гостей шла, — рассказал Ушаков.

Ранее помощник главы государства отмечал, что США в течение двух дней вели параллельные переговоры с Россией и Украиной о возможности перемирия на 9 Мая. Дипломат подтвердил, что Вашингтон приложил значительные усилия для достижения временного прекращения огня в зоне боевых действий на время праздничного периода.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ожидает серьезного интереса со стороны лидеров стран Евросоюза к его встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве во время празднования Дня Победы. Он отметил, что главы европейских государств вот-вот ему «начнут звонить и спрашивать».

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
