«Сейчас будут звонить и спрашивать»: Фицо о реакции ЕС на встречу с Путиным

Фицо заявил, что ожидает интерес от лидеров стран ЕС к его встрече с Путиным

Роберт Фицо и Владимир Путин Роберт Фицо и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ожидает серьезный интерес со стороны лидеров стран Евросоюза к его встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве во время празднования Дня Победы. Он отметил, что главы европейских государств вот-вот начнут ему названивать, передает ТАСС.

Сейчас начнут звонить [мне] и спрашивать: «Что сказал? Что сказал [Путин]?поделился Фицо.

Ранее западные СМИ писали, что визит Фицо в Москву поставил финансирование Словакии под угрозу. По словам аналитиков, Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей. В зоне риска оказались местные фермеры.

До этого итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне выразил мнение, что всем европейским лидерам стоило бы последовать примеру Фицо и посетить Москву в День Победы. Он подчеркнул, что подобный шаг был бы важен для восстановления отношений с Россией и сохранения исторической памяти о жертве 30 миллионов советских людей.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
