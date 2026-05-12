12 мая 2026 в 09:19

«Очень ждет встречи с Путиным»: иностранный лидер собирается в Москву

Посол Тирмизи: премьер Пакистана Шариф посетит Россию ради встречи с Путиным

Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф вскоре прибудет в Россию с визитом ради встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пакистанский посол в России Файсал Нияз Тирмизи. По его словам, которые приводит ТАСС, поездку хотят назначить на конец июня.

Надеюсь, дата уже будет назначена на июнь или ближе к июлю. Премьер-министр очень ждет этой встречи — встречи с президентом [России Владимиром] Путиным, к которому он относится с глубочайшим уважением. Он с нетерпением ждет этого визита. И, конечно, как только даты будут согласованы, о них будет объявлено, — отметил Тирмизи.

Посол назвал Россию давним партнером Пакистана и напомнил, что Россия построила в стране комбинаты, электростанции и гидроэлектростанции. Тирмизи также обратил внимание, что сейчас в России обучаются около 1,3 тыс. пакистанских студентов, а сама Россия рассматривается как важный источник подготовки специалистов с научными и медицинскими степенями.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что иностранные лидеры сами захотели посетить Москву на празднование Дня Победы 9 мая. По его словам, по большей части инициатива о визите в российскую столицу исходила от самих гостей.

