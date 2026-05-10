Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая Ушаков: США два дня обсуждали перемирие с Москвой и Киевом на 9 Мая

Помощник президента Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести» сообщил, что США в течение двух дней вели параллельные переговоры с Россией и Украиной о возможности перемирия на 9 Мая. Дипломат отметил, что процесс был трудным.

В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто, — сказал Ушаков.

Ранее дипломат отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер посетят Москву в ближайшее время. По словам помощника президента, Белый дом демонстрирует явную заинтересованность в решении ключевых международных вопросов, не оставляя тему урегулирования украинского кризиса.

Перед этим в Кремле выразили надежду, что президент США Дональд Трамп окажет необходимое влияние на Киев для соблюдения режима прекращения огня. Ушаков подчеркнул, что рассчитывает на воздействие американского лидера на украинскую сторону в вопросе выполнения мирных договоренностей.

Вместе с тем Минобороны РФ сообщило о многочисленных фактах нарушения режима тишины, объявленного ко Дню Победы. С момента вступления перемирия в силу в полночь 8 мая украинские подразделения свыше тысячи раз открывали огонь по позициям российских войск при помощи артиллерии и РСЗО.