День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 15:00

ВСУ свыше тысячи раз пустили в ход артиллерию за время перемирия

МО РФ: ВСУ 1173 раза обстреляли российские позиции за время перемирия

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство обороны России сообщило о многочисленных фактах нарушения режима тишины, объявленного ко Дню Победы. С момента вступления перемирия в силу в полночь 8 мая украинские подразделения свыше тысячи раз открывали огонь по позициям российских войск.

За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что с полуночи 8 мая группировки ВС РФ в зоне СВО полностью прекратили ведение активных боевых действий. Российские подразделения оставались на занятых рубежах и позициях. При этом, несмотря на объявленный режим прекращения огня, украинские силы продолжали совершать атаки.

В Херсонской области в период перемирия подростка доставили в больницу с тяжелыми ранениями после атаки ВСУ. Медики не смогли спасти 15-летнюю школьницу — она умерла в реанимации от большой потери крови. Также при ударах погиб отец девочки. Глава региона Владимир Сальдо предупредил, что преступления Киева не останутся без ответа.

Власть
Минобороны РФ
ВСУ
перемирие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин: Запад рассчитывал на крах России за полгода в 2022 году
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.