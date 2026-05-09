ВСУ свыше тысячи раз пустили в ход артиллерию за время перемирия

МО РФ: ВСУ 1173 раза обстреляли российские позиции за время перемирия

Министерство обороны России сообщило о многочисленных фактах нарушения режима тишины, объявленного ко Дню Победы. С момента вступления перемирия в силу в полночь 8 мая украинские подразделения свыше тысячи раз открывали огонь по позициям российских войск.

За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что с полуночи 8 мая группировки ВС РФ в зоне СВО полностью прекратили ведение активных боевых действий. Российские подразделения оставались на занятых рубежах и позициях. При этом, несмотря на объявленный режим прекращения огня, украинские силы продолжали совершать атаки.

В Херсонской области в период перемирия подростка доставили в больницу с тяжелыми ранениями после атаки ВСУ. Медики не смогли спасти 15-летнюю школьницу — она умерла в реанимации от большой потери крови. Также при ударах погиб отец девочки. Глава региона Владимир Сальдо предупредил, что преступления Киева не останутся без ответа.