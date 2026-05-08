Минобороны России заявило о прекращении огня в зоне СВО

В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы — с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, — сказано в сообщении.

Однако ВСУ, несмотря на объявленный режим перемирия, продолжали наносить удары. Атаки производились с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Под обстрелы попадали как позиции российских войск, так и гражданские объекты в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины совершили 153 обстрела позиций российской армии. Для этого применялись артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.

Ранее военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Вооруженные силы РФ могут атаковать здания Минобороны Украины, Главного управления разведки, Службы безопасности и офис Зеленского при срыве перемирия со стороны ВСУ 9 мая. По его словам, эти учреждения являются символами центров принятия решений.