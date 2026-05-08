«Звериная натура вместо перемирия»: Сальдо о смерти девочки под Херсоном Сальдо: Киев показал звериную натуру, нарушив перемирие и убив девочку

Киевские власти показывают свою звериную натуру, нарушая перемирие, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал смерть мирных жителей Каиров при атаке ВСУ: 15-летней девочки и ее отца.

Это не первый случай, когда киевский режим цинично игнорирует любые мирные инициативы и показывает свою звериную натуру, — отметил Сальдо.

По словам главы региона, пока украинское руководство рассказывает Западу о стремлении к миру, ВСУ продолжают убивать и калечить наших людей, детей, стариков. Он подчеркнул, что преступления Киева не останутся без ответа.

Подростка доставили в больницу с тяжелыми ранениями. Медики не смогли спасти школьницу — она умерла в реанимации от большой потери крови.

Ранее в Белгородской области четыре мирных жителя, в том числе 11-летняя школьница, пострадали от атак ВСУ. Раненым оказали медпомощь, двое отказались от госпитализации. В селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор. Водитель получил осколочные ранения плеча и ноги. Его доставили в больницу.